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Понедельник, 6 февраля 2023, 21:46 мск

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Спецсамолет МЧС со спасателями вылетел в Турцию

Первая команда российских спасателей и оперативная группа МЧС России на самолете министерства МЧС Ан-148 в понедельник, 6 февраля, вылетели из аэропорта Жуковский в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, – сообщает ТАСС.

Агентства также передает, что в данное время в аэропорту Жуковского к вылету в Турцию в ближайшее время готовятся еще два самолета Ил-76 со спасателями, кинологами и специальной техникой для разбора завалов и поиска людей.

Напомним, утром в понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Согласно последним данным, в результате катастрофы погиб 1 651 человек, пострадали 11 119.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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