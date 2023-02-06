Сирия обратилась к ООН и к ряду организаций с просьбой «протянуть руку помощи»

Руководство Сирии в понедельник, 6 февраля, в связи с произошедшим землетрясением выпустило заявление с обращением к ООН, Международному комитету Красного Креста (МККК) и другим гуманитарным организациям «протянуть руку помощи», – сообщают СМИ.

В заявлении МИД Сирии говорится: «Сирия обращается к государствам – членам ООН, генеральному секретариату организации, ее агентствам и специализированным фондам, МККК и другим партнерам по гуманитарной деятельности из числа международных правительственных и неправительственных организаций с просьбой протянуть руку помощи и поддержать усилия, предпринимаемые правительством Сирии по борьбе с гуманитарной катастрофой… Содействие особенно необходимо в работах по поиску выживших, спасению тех, кто оказался заблокирован под обломками, извлечению тел погибших».

«Требуются продовольствие и медицинские принадлежности, а также временное жилье для размещения людей», – говорится также в обращении Дамаска.

Отметим, что по последним данным в результате землетрясения в Сирии погибли 960 человек, пострадали – 1 353.

Дамаск, Иван Бабурин

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