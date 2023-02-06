В Турции открылась «горячая линия» для туристов из России

Интернет портал «Объясняем.рф» вечером в понедельник, 6 февраля, сообщает, что в связи с землетрясением в Турции открыта «горячая линия» для российских туристов.

В сообщении в Telegram-канале «Объясняем.рф» говорится: «Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия. Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Также самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45».

Напомним, утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Согласно последним данным, в результате катастрофы в Турции погиб 1762 человека, ранены около 12 тысяч.

Москва, Иван Бабурин

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