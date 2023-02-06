В сирийском Алеппо под руинами рухнувшего здания родился ребенок

В крупнейшем сирийском городе Алеппо, пострадавшем от землетрясения в понедельник, 6 февраля, под завалами здания родился мальчик, – сообщают СМИ.

Согласно сообщениям, мальчик родился после землетрясения прямо под завалом. Спасатели извлекли новорожденного прямо из-под руин рухнувшего здания, видимых повреждений обнаружено не было. Младенца передали в руки медиков. Маму ребенка спасти не удалось, она осталась под завалами.

Согласно последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в Сирии превысило 700 человек, пострадали более 1,4 тысячи.

Алеппо, Иван Бабурин

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