После землетрясения в Турции удалось вызволить из-под завалов более 7300 человек

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции ночью с 6 на 7 февраля, сообщило, что после 20 часов спасательных работ из-под руин рухнувших зданий удалось вытащить более 7 300 человек, – сообщают СМИ.

В сообщении ведомства говорится: «Погибли 2 370 человек в результате землетрясения в Турции. 7 340 человек удалось спасти из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов».

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай в эфире местного телевидения сообщил: «На данный момент число погибших составляет 2 379. Пострадали 14 483 человека. Число разрушенных зданий составляет 7 840».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»