В институте МЧС заявили о риске обрушения зданий из-за оттепели в четырех округах России

Сильные снегопады и наступившие за ними оттепели могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов. С таким предупреждением выступил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Согласно данным института, по многолетней статистике в феврале растет число происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.

Основные причины подобных происшествий – сильные снегопады и оттепели, из-за которых вес сухого снега увеличивается в несколько раз. На это также влияют несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей или проведение ремонтных работ.

«Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва», – говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, опасность обрушения зданий существует на большей части Северо-Западного федерального округа, добавили в институте.

Москва, Наталья Петрова

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