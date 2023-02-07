В Татарстане автомобиль скорой помощи попал в ДТП

В Татарстане автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. В результате четыре человека оказались в больнице. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
ДТП произошло накануне вечером на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. В этот момент в машине скорой помощи находились только сотрудники.
Пострадали четыре человека – по двое из каждого автомобиля. Все они доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
Двое пострадавших находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Двое – в средней степени тяжести.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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