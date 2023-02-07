В Нижегородской области на НПЗ «Лукойла» произошел пожар

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области. Предприятие принадлежит «Лукойлу». Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на НПЗ.

«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля 2023 года, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар», – говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место ЧП выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

По последним данным, пожар на Кстовском НПЗ потушен. Никто не пострадал.

«На производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС России по Нижегородской области», – сообщает «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

На предприятии отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет. НПЗ работает в штатном режиме.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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