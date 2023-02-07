В городе Ефремов Тульской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли люди

В многоквартирном доме городе Ефремов Тульской области в понедельник, 7 февраля, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд. Есть погибшие, – сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Представитель экстренных служб Тульской области, в частности, сообщил: «В городе Ефремове в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, из-за взрыва газа обрушился подъезд. Обнаружены тела пяти погибших. Еще два человека пострадали. Под завалами могут быть люди. В здании разрушены восемь квартир».

«Под завалами все еще могут находиться люди. Жильцов эвакуируют, для них организовали пункты временного размещения. К ликвидации последствий ЧП привлекли спецтехнику. Региональная прокуратура начала проверку, на место выехали следователи и криминалисты», – сообщили также в МЧС.

Тула, Иван Бабурин

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