В Латвии горит производитель беспилотников, поставляемых для нужд ВСУ

Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy загорелось во вторник, 7 февраля, в Марупском районе в Латвии, – передает объединенный портал общественных СМИ Латвии LSM.

В сообщении на портале, в частности, говорится, что «в компании подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте. Местных жителей просят держаться подальше от дыма из-за угрозы отравления вредными веществами».



В свою очередь, портал Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии передает, что пожару присвоена категория повышенной опасности.

«Местным жителям рекомендовано закрыть окна и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья. Огонь распространяется быстро, на месте работают не около 50 пожарных», – сообщает портал со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что компания Edge Autonomy является одним из ведущих в Латвии производителей дронов, ее продукция поставляется, в том числе на Украину, для нужд ВСУ.

Рига, Иван Бабурин

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