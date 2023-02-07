Антисирийские санкции препятствуют ликвидации последствий землетрясения

МИД Сирийской арабской республики во вторник, 7 февраля, заявило, что веденные против Сирии экономические санкции затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении МИД Сирии, в частности, говорится: «Сирийцы, столкнувшись с землетрясением, вынуждены расчищать завалы руками, они пользуются самыми простыми инструментами, потому что из-за американских санкций им недоступно необходимое оборудование».

Отметим, что ранее сегодня, глава делегации Международной федерации Красного креста (МФКК) в Сирии Мадс Бринч Хансен заявил, что «по последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1 509 человек и 3 548 были ранены. На данный момент сотни людей числятся пропавшими без вести. в течение следующих суток число жертв резко возрастет».

В свою очередь сирийской агентство САНА во вторник, 7 февраля, сообщило, что российские спасатели вызволили девятилетнюю девочку из-под обломков здания в сирийском городе Джебла.

«Ребенка удалось спасти из-под руин полуразрушенного здания. Девочку доставили в больницу, – говорится в сообщении агентства.

Дамаск, Иван Бабурин

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