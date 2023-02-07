Количество погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 5 894

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа вечером во вторник, 7 февраля, заявил, что число погибших в результате землетрясений достигло 5 894, – сообщают турецкие СМИ.

В эфире местных телеканалов глава турецкого минздрава сказал: «К сожалению, мы потеряли 5 894 человека в результате разрушительных землетрясений. 31 777 человек пострадали. Количество разрушенных зданий составляет 5 775. В регионы бедствия доставлено более 1,1 тыс. машин скорой помощи из других провинций. На месте работают дополнительно 6 тыс. врачей скорой помощи и около 3 тыс. других специалистов».

Напомним, что ранее глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар сообщил, что по его данным, с момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 455 повторных подземных толчков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6 баллов по шкале Рихтера».

Анкара, Иван Бабурин

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