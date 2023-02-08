Под Ростовом вспыхнул пожар на заводе нефтепродуктов

В Ростовской области произошло возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около десяти утра. Выяснилось, что огонь начал распространяться на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске.

Прибывшие на место пожарные локализовали пламя в течение получаса. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники, добавили в МЧС.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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