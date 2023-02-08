На двух украинских АЭС зафиксированы поземные толчки

Украинский государственный концерн «Энергоатом» в среду, 8 февраля, заявил, что на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС были зафиксированы незначительные подземные толчки, вызванные землетрясением в Турции, – сообщают СМИ

В сообщении в Telegram-канале «Энергоатома» говорится: «Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южной АЭС. В режиме реального времени Главный центр специального контроля отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций».

«Все АЭС, расположенные в стране, проектировались с учетом сейсмической активности региона, и при выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции способны выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера. Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние», – сообщили также в украинской госокмпании.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7, после чего в десяти провинциях страны, а также в соседних государствах были зафиксированы сотни афтершоков.

Киев, Иван Бабурин

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