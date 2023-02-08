На Ставрополье введен режим КТО

Управление ФСБ по Ставропольскому краю в среду, 8 февраля, объявило о введении режима контртеррористической операции в границах хутора Петровский, – сообщают СМИ.

В заявлении ФСБ говорится: «Восьмого февраля в 20 часов… в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа».

Ставрополь, Иван Бабурин

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