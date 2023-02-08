В Турции и Сирии вновь произошли землетрясения

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр вечером в среду, 8 февраля, сообщили, что в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 баллов по шкале Рихтера, – передают СМИ.

Согласно опубликованной информации, очаг залегал землетрясения зафиксирован на глубине 60 км. Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек.

Сирийский сейсмологический центр также в среду вечером сообщил, что в районе границы Сирии и Ливана также зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3 балла, – сообщает государственное агентство SANA.

В сообщении сирийского сейсмоцентра говорится, что очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Подземные толчки были зафиксированы к северо-западу от сирийского города Эн-Небк в 21:58 по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Согласно последним данным, в Турции погибли более 9 тыс. человек, пострадали свыше 52 тысяч.

В Сирии жертвами стихийного бедствия в стали более 1,2 тыс. человек, число пострадавших превысило 2,2 тысяч.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»