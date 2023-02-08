Помощь для ликвидации последствий землетрясения в Сирии Запад направляет только в территории, подконтрольные террористам

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан в среду, 8 февраля, заявила, что в ликвидации последствий землетрясения Запад направляет помощь только в районы, контролируемые террористами, – сообщает британский телеканал Sky News.

В комментарии телеканалу Бусейна Шаабан сказала: «Большая часть денежных средств, все оборудование для ликвидации последствий землетрясения из Европы и из США были отправлены в Турцию. В Сирию из Европы – вообще ничего. К сожалению, Запад заботят только те районы Сирии, которые контролируются террористами, ему нет дела до районов, в которых проживает большинство сирийцев».

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Согласно последним данным, в Турции погибли более 9 тыс. человек, пострадали свыше 52 тысяч. В Сирии жертвами стихийного бедствия стали более 1,2 тыс. человек, число пострадавших превысило 2,2 тысяч.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщал, что в районах Сирии, находящихся под контролем террористов, в результате землетрясения погибли не менее 1,5 тыс. человек, пострадало более 2,7 тысяч.

Дамаск, Иван Бабурин

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