В Ростове-на-Дону при пожаре в колонии погибли двое заключенных

В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии. В результате два человека погибли, еще один госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Огонь вспыхнул в исправительной колонии №2 на территории объекта коммунально-бытового обеспечения. Площадь пожара составила около 40 кв. м..

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

«Были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела госпитализирован в городскую больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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