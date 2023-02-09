Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 17,5 тысяч

Вице-президент Турции Фуат Октай на брифинге в провинции Кахраманмараш вечером в четверг, 9 февраля сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, – передают СМИ.

В ходе общения с журналистами Октай сказал: «На данный момент у нас 17 674 погибших, 72 879 раненых. За последние 24 часа из-под завалов живыми извлекли 121 человека».

«В пострадавшие провинции возобновлена подача газа и электричества, но в некоторых местах их нет из-за мер предосторожности. Завалы в пострадавших провинциях разбирают более 29 тысяч спасателей», – сообщил вице-президент Турецкой республики.

Напомним, что в понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

Анкара, Иван Бабурин

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