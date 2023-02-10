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Пятница, 10 февраля 2023, 12:23 мск

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Немецкая авиакомпания отказала россиянам в перелете из Турции в Мексику

Российские туристы не смогли улететь из Турции в Мексику. Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянам, приняв их за нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал TourDom.

Путешественники собирались лететь из Стамбула в Сан-Хосе (Коста-Рика) с транзитной пересадкой во Франкфурте-на-Майне. Однако сотрудник авиаперевозчика не пустил российских граждан на борт. Он заявил, что россияне под видом туристов хотят нелегально попасть в США. При этом никаких доказательств своих слов представитель авиакомпании не привел.

По словам самих туристов, им вручили визитку и заявили, что они больше не смогут летать Lufthansa, но получат обратно деньги, уплаченные за билеты. «При нас закрыли гейт на 20 минут раньше положенного срока», – пояснили пассажиры из России.

Россияне намерены обратиться в суд и обжаловать решение сотрудника авиакомпании, которое они считают дискриминацией и самоуправством.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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