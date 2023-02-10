В Мордовии задержали планировавшего массовое убийство жителя

В Мордовии задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке к массовому убийству. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

О намерениях злоумышленник написал в социальных сетях. Он оказался сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн».

При этом мужчина получил разрешение на хранение и ношение оружия. При обыске правоохранители нашли в его доме гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет.

Кроме того, там были обнаружены личные дневники, где мужчина описывал, как планирует совершить массовые убийства, а также покончить с собой.

Подозреваемого госпитализировали в стационар психиатрической больницы для лечения. «По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия», – добавили в ведомстве.

Саранск, Зоя Осколкова

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