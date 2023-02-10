Житель Сочи расстрелял из ружья здание больницы

В Сочи мужчина поругался с бывшей супругой и устроил стрельбу у больницы. В результате ЧП никто не пострадал, а виновнику грозит лишение свободы по делу о хулиганстве.

Как сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, мужчина поссорился с бывшей женой, приехал к ней на работу в больницу, сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья по стенам здания и скрылся.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – говорится в сообщении правоохранителей. Установлено, что дебошир не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия.

Кроме того, в отношении подозреваемого составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), суд назначил ему арест на 10 суток.

Сочи, Зоя Осколкова

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