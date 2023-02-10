Истребитель США сбил над Аляской очередной неопознанный объект

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу, 10 февраля, заявил, что на границе США с Канадой истребитель ВВС США сбил новый воздушный объект, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Я могу подтвердить, что министерство обороны отслеживало находящийся на большой высоте объект в воздушном пространстве Аляски на протяжении последних 24 часов. Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12, 1 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданских полетов. Из предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден отдал приказ ВС сбить объект, что они и сделали, когда тот находился над нашими территориальными водами, которые сейчас находятся подо льдом. В воздушном пространстве США и над территориальными водами истребитель Северного командования ВС США сбил объект в течение последнего часа. Объект был сбит на границе США с Канадой – над северо-восточной частью Аляски».

«Мы рассчитываем поднять обломки летательного аппарата. Он был намного меньше ранее сбитого аэростата КНР. Опираясь на визуальный осмотр с истребителя, признаков того, что летательный аппарат мог маневрировать – нет. Какой стране он принадлежал, мы пока сказать не можем», – сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбеза Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»