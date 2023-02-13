Кадыров сообщил об отравлении командира спецназа «Ахмат» письмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на своего помощника, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова.

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы ЧР, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, внутри было письмо, пропитанное отравляющим веществом. Алаудинов понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху, и вовремя принял меры. Командир «Ахмата» и его адъютанты, которые контактировали с конвертом, обработали руки и промыли нос, рассказал Кадыров.

Алаудинова и его адъютантов направили в медсанбат, где врачи оказали им своевременную и квалифицированную помощь. Один из медиков оказался профессиональным токсикологом. Тяжких последствий для пострадавших удалось избежать, отметил руководитель Чечни.

«Сейчас Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку», – уточнил Кадыров, отметив, что специалисты выясняют, каким веществом были отравлены пострадавшие.

«Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть, – добавил глава ЧР.

Грозный, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»