Депутат Верховного Хурала Тывы застрелил человека на охоте

В Тыве депутат Верховного Хурала Эчис-Балдир Нурзат случайно застрелил человека на охоте. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в Эрзинском районе. Подозреваемый увидел объект в тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114», принял его за животное и выстрелил. В результате 38-летний местный житель скончался на месте.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в Следственном комитете.

По данным телеграм-канала Baza, фигурантом дела стал депутат от «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат. Он находится под подпиской о невыезде.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»