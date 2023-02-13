В Вологодской области произошел пожар на газопроводе

В Вологодской области произошел пожар на газопроводе. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло сегодня утром в Нюксенском районе. «Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось», – говорится в сообщении.

Данный газопровод является транзитным, в Вологодской области к нему нет подключений, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Нюксенского района Игоря Чугреева.

Пожар был потушен силами персонала компрессорной станции N15. Местная пожарная часть и прибывшие силы МЧС находились на месте для возможного содействия. «Транспортировка газа была перекинута на резервную нитку», – рассказал чиновник.

Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия.

Вологда, Зоя Осколкова

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