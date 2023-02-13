В Иркутске женщина зарезала мужа в больничной палате

Жительница Иркутска убила своего мужа в больнице, после чего пыталась совершить суицид. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации следственных органов, 11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы Иркутска было обнаружено тело 76-летнего мужчины с несколькими ножевыми ранениями. По версии следствия, их нанесла жена пенсионера во время посещения. От полученных ранений мужчина умер на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась покончить с собой, после чего была экстренно госпитализирована.

Как отметили в СКР, палата подозреваемой находится под охраной полицейских. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Иркутск, Наталь Петрова

© 2023, РИА «Новый День»