В Турции после землетрясения снесут целый город

И.о. губернатора турецкой провинции Газиантеп Осман Бильгин в понедельник, 13 февраля, заявил, что серьезно пострадавший от землетрясений город Нурдагы будет полностью снесен, – передает телеканал NTV.

Как сообщает телеканал, Осман Бильгин сказал следующее: «Мы пережили колоссальную катастрофу. Вместе с министром градостроительства Курумом мы приняли такое решение: все завалы убираем, город полностью сносим – на 100%. Под завалами только одного дома мы нашли 150 погибших. Город будет построен заново».

Согласно информации турецких СМИ, до землетрясений в городе Нурдагы проживало около 40 тысяч человек.

Анкара, Иван Бабурин

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