Морская мина взорвалась на побережье недалеко от Батуми

В Батуми недалеко от берегу моря в понедельник, 13 февраля, взорвалась морская мина, – сообщает телекомпания «Рустави 2».

В сообщении грузинского телеканала говорится: «По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло течением. Взрыв мины произошел примерно в 25 метрах от береговой линии. Звук взрыва слышали очевидцы. На месте ЧП работают правоохранители, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. МВД Грузии официального заявления пока не распространяло».

Напомним, что еще в марте 2022 года Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что в результате шторма с минрепов (тросов) были сорваны мины, установленные ВМС Украины.

Батуми, Иван Бабурин

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