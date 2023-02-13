Разрыв газопровода с возгоранием произошел в Ярославской области

Разрыв на подводной нитке магистрального газопровода с последующим возгоранием произошел в Ярославской области. Пострадавших нет, – сообщили в ООО «Газпром Трансгаз Ухта».

В сообщении Службы по связям с общественностью и СМИ газотранспортной компании говорится: «Разорвало резервную нитку подводного перехода магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 3» через Волгу в Мышкинском районе. Это произошло 13 февраля в 18:56 по московскому времени. Подача газа потребителям не ограничивалась, газ идет по параллельным ниткам газопровода. Причины инцидента расследует специальная комиссия. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Ухта» готовятся к проведению ремонтных работ».

В свою очередь в региональном управлении МЧС сообщили: «Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр. Пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось».

«Пожар потушили. Подача газа прекращена. Угрозы для населения нет. Газопровод транзитный, а значит ситуация на газоснабжении района никак не скажется», – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ярославль, Иван Бабурин

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