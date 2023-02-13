Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову в понедельник, 13 февраля, ампутировали кисти рук, так как врачи не смогли остановить гангрену и были вынуждены прибегнуть к операции, – передает «Комсомольская правда».

Издание со ссылкой на источник сообщает: «Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук».

Отметим, что в «КП» также передают, что официального подтверждения этой новости пока нет.

Напомним, что Роман Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. В начале февраля появилась информация, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.

Москва, Иван Бабурин

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