В Удмуртии два человека погибли в аварии с автобусом

В Удмуртии пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. В результате погибли два человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на федеральной трассе М-7, на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Женщина за рулем Volkswagen Golf при завершении обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Neoplan.

В момент ДТП в автобусе находились 26 пассажиров. Из них никто не пострадал, их увезли на резервном транспорте.

Водитель и пассажир легковушки скончались от полученных травм. Кроме того, пострадал водитель автобуса, спасатели деблокировали его и доставили в больницу.

Ижевск, Зоя Осколкова

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