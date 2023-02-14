Правоохранители оцепили центр столицы Швейцарии

Полиция Швейцарии в центре Берна во вторник, 14 февраля, проводит масштабную операцию в районе Федерального дворца конфедерации, где размещаются правительство и парламент страны, – сообщают местные СМИ.

В своем микроблоге в Twitter швейцарские правоохранители пишут: «Операция проводится в связи с подозрительными действиями мужчины, идентичность которого не разглашается. Данное лицо уже задержано. Площадь перед Федеральным дворцом остается в оцеплении так же, как и прилегающие к ней улицы. Произведена эвакуация людей из нескольких зданий в данном районе. Жителей столицы Швейцарии просим избегать его посещения».

Берн, Иван Бабурин

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