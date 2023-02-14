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Вторник, 14 февраля 2023, 20:53 мск

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Эрдоган сообщил последние данные о количестве погибших при землетрясениях

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства во вторник, 14 февраля, заявил, что число погибших в результате двух землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции составило 35 418, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Эрдоган сказал: «Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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