В Сирии объявили о завершении работ по поиску без вести пропавших в результате землетрясения

Губернатор северо-западной сирийской провинции Латакия Амер Исмаил Хилаль вечером в понедельник, 14 февраля, объявил об окончании работ по разбору завалов на территории провинции, а также о прекращении поиска без вести пропавших людей после землетрясения, – сообщают СМИ.

В свою очередь, телеканал Al-Hadath сообщил, что силы гражданской обороны Сирии также объявили об окончании работ по поиску выживших.

Как сообщает телеканал, представитель сил гражданской обороны САР заявил следующее: «Силы гражданской обороны сообщают о завершении мероприятий по поиску без вести пропавших в результате землетрясения».

Следует отметить, что министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш вечером во вторник, 14 февраля, сообщил, что число погибших в результате землетрясения на территориях подконтрольных правительству Сирии на данный момент времени составило -1 414, потрадали 2 357 человек.

Дамаск, Иван Бабурин

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