В Израиле увольняют беременную жену террориста ради «сохранения имиджа муниципалитета»

Муниципалитет Иерусалима начал процедуру увольнения беременной жены араба, совершившего в минувшую пятницу, 10 февраля, теракт в квартале Рамот в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека, включая двух детей шести и восьми лет, – передает служба новостей «Хадашот 12».

В сообщении издания говорится, что в администрации Иерусалима объяснили намерение уволить беременную женщину «необходимостью обеспечения чувства безопасности у жителей города, а также аспектами имиджа и общественного восприятия служб муниципалитета».

При этом, сообщается, что процедура увольнения начата несмотря на то, что следствие показало – беременной женщине не было известно о намерениях мужа совершить теракт, а также несмотря на то, что она находится в декретном отпуске.

Как отмечают израильские СМИ, согласно закону, увольнение женщины в период беременности и послеродового отпуска запрещено. В период непосредственно после окончания послеродового отпуска увольнение возможно только с разрешения министерства труда и социального обеспечения Израиля.

«Жена совершившего теракт работает помощницей воспитателя в муниципальном садике для детей с особыми потребностями в одном из арабских кварталов Иерусалима», – сообщает служба новостей «Хадашот 12».

Иерусалим, Иван Бабурин

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