На Камчатке за 3 часа случились два ощутимых землетрясения

Два землетрясения произошли на Камчатке за 3,5 часа, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Местные жители рассказали, что во время толчков в квартирах дрожали стекла и гремела мебель.

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5.8 около 11:34 часов по местному времени и магнитудой 5,2 около 15:09 часов. Эпицентры обоих событий находились очень близко друг к другу и поселку Усть-Камчатск. Первый залегал на глубине 64 км в 142 км от поселка, второй находился в гористой местности в 35 км от поселения на глубине 13 км.

«Я сначала ощутила небольшое раскачивание, а затем начало трясти сильнее. Гремела мебель. А само землетрясение было достаточно продолжительным», – рассказала жительница Усть-Камчатска.

По данным ГУ МЧС по региону, в некоторых районах поселка ощущались подземные толчки силой до трёх баллов. Сотрудники МЧС проверили социально-значимые и потенциально-опасные объекты и не нашли повреждений. Сведения о пострадавших не поступали.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

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