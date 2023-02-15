У жителя Запорожской области изъяли семь гранатометов

В Запорожской области мужчина хранил дома семь гранатометов. Оружие изъяли, с хозяином арсенала работают правоохранители. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Обыск у 30-летнего жителя поселка Нововасильевка производился при поддержке бойцов Росгвардии. Мужчина ранее был судим за хранение наркотиков.
Оперативники обнаружили семь гранатометов. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подозреваемого доставили в территориальное подразделение полиции. Правоохранители выясняют, откуда взялись гранатометы, а также как мужчина собирался их использовать.
Запорожье, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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