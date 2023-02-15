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Среда, 15 февраля 2023, 10:34 мск

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У жителя Запорожской области изъяли семь гранатометов

В Запорожской области мужчина хранил дома семь гранатометов. Оружие изъяли, с хозяином арсенала работают правоохранители. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Обыск у 30-летнего жителя поселка Нововасильевка производился при поддержке бойцов Росгвардии. Мужчина ранее был судим за хранение наркотиков.

Оперативники обнаружили семь гранатометов. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемого доставили в территориальное подразделение полиции. Правоохранители выясняют, откуда взялись гранатометы, а также как мужчина собирался их использовать.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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