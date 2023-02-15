Журналистке из Барнаула дали шесть лет колонии по делу о фейках о ВС РФ

Барнаульская журналистка Марию Пономаренко приговорена к шести годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Решение вынес Ленинский районный суд Барнаула, признав сотрудницу издания RusNews виновной в распространении недостоверных сведений о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Суд также лишил журналистку права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов, сроком на пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Барнаула.

Пономаренко вину не признала. Приговор не вступил в законную силу.

Гособвинение просило для журналистки девять лет колонии общего режима.

Отмечается, что в марте 2022 года Пономаренко разместила в соцсетях информацию, что Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по драмтеатру города Мариуполя. Минобороны России и другие официальные источники эти сведения опровергли.

Барнаул, Наталья Петрова

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