Дело о диверсии возбудили после поджогов на железной дороге в Пензе

Следственные органы возбудили уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ) после поджогов на Куйбышевской железной дороге. Под уголовное преследование попали четверо жителей Пензенской области. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Согласно данным следствия, в декабре прошлого года подозреваемые 2006 и 1998 годов рождения, а также двое 2004 года рождения, действуя по предварительному сговору, совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге в Пензе. Сумма причиненного ущерба превысил 600 тысяч рублей. Противоправные действия злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Подозреваемым избраны меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пенза, Наталья Петрова

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