На Байкале произошло землетрясение в 5,9 балла

Землетрясение произошло в акватории Байкала в Иркутской области неподалеку от поселка Большое Голоустное. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Сила подземных толчков достигала 5,9 балла.

«В Иркутской области в 10.35 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 километрах от Большого Голоустного. 5,9 балла в эпицентре», – говорится в сообщении.

В Иркутске ощущались толчки силой до 3 баллов, в Улан-Удэ – 2 балла.

Пострадавших и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»