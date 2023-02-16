На Ставрополье три человека насмерть отравились газом в жилом доме

В поселке Железноводский Ставропольского края три человека погибли от отравления бытовым газом в жилом доме, еще двое пострадали. В числе жертв – грудной ребенок. Также пострадал еще один младенец, его поместили в реанимацию.

По информации регионального управления МЧС и местных властей, ЧП случилось в четверг, 16 февраля, в многоквартирном жилом доме по улице Кирова. Погибли три человека: грудной ребенок, мать ребенка и свекровь, передает ТАСС. Среди пострадавших от отравления – мужчина 1995 года рождения и ребенок 2022 года рождения.

Мужчина от госпитализации отказался, а младенец находится в реанимации, уточнил Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

Ставрополь, Наталья Петрова

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