На Ставрополье фура протаранила семь автомобилей

В Ставропольском крае грузовик врезался в семь автомобилей. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла на 347-м км автодороги «Кавказ». Водитель фуры не справился с управлением и наехал на двигавшиеся впереди автомобили. Всего в ДТП участвовало не менее семи машин, их количество уточняется.
Пострадали два человека, их доставили в больницу.
По предварительной версии, причиной массовой аварии стал отказ тормозной системы грузовика. Движение на автодороге в сторону Пятигорска затруднено.
Пятигорск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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