В Волгограде арестовали организатора финансовой пирамиды, обманувшего 80 человек

Житель Волгограда создал финансовую пирамиду и обманул 80 человек на 30 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 35-летний председатель кредитно-потребительского кооператива привлекал вкладчиков высокими дивидендами, но выплаты производились за счет средств новых клиентов. Полученные деньги мошенник выводил на счета знакомых по фиктивным кредитным договорам.

При этом клиенты не только перестали получать проценты по вкладам, но и не могли вернуть вложенные средства.

«По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено после обращения шестерых обманутых вкладчиков. Председателю кооператива избрана мера пресечения в виде ареста.

Волгоград, Зоя Осколкова

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