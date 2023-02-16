Спецслужбы выявили подпольного оружейника в Томске

В Томске спецслужбы пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным правоохранителей, житель Томска приобрел через интернет составные части для огнестрельного автоматического оружия. Во время обыска у него изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова и более 1 тысячи боеприпасов к ним.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители выявляют межрегиональные каналы получения и сбыта оружия, а также устанавливают возможных соучастников.

Томск, Зоя Осколкова

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