Спецслужбы выявили подпольного оружейника в Томске

В Томске спецслужбы пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
По данным правоохранителей, житель Томска приобрел через интернет составные части для огнестрельного автоматического оружия. Во время обыска у него изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова и более 1 тысячи боеприпасов к ним.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Правоохранители выявляют межрегиональные каналы получения и сбыта оружия, а также устанавливают возможных соучастников.
Томск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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