В Турции снова произошло землетрясение

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции вечером в четверг, 16 февраля, сообщило, что на юго-востоке страны в районе провинции Хатай произошло землетрясение, – сообщают СМИ.
В сообщении турецкого управления по ЧС говорится: «Землетрясение магнитудой 5,1 баллов зарегистрировано в четверг, 16 февраля. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море, он был на удалении около 5 км от турецкого побережья».
Как передает РИА Новости, в результате подземных толчков в районе Хатай обрушились здания, поврежденные в результате природной катастрофы 6 февраля.
Анкара, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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