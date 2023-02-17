В Омске грабители-неудачники пытались взорвать банкомат

В Омске задержали грабителей, которые попытались взорвать банкомат, но потерпели неудачу. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Злоумышленники напали на банкомат в магазине на улице Кирова. Они заложили взрывчатку, но вскрыть устройство, в котором на тот момент было около четырех миллионов рублей, им не удалось.

Тогда грабители попытались скрыться на автомобиле с подложными номерами, но были задержаны в нескольких кварталах от места происшествия. В машине полицейские обнаружили инструменты и почти 100 граммов тринитротолуола.

Отмечается, что задержанные отказались сотрудничать со следствием.

Омск, Зоя Осколкова

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