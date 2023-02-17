Легковушка влетела под фуру на трассе в Приморье, погибли три человека

При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Приморском крае погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла около 8 часов утра на 12 километре автодороги Раздольное – Хасан в Надеждинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Sunny не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП погибли трое мужчин из легковушки, еще одна пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение. От автомобиля осталась груда металла.

На месте происшествия находится краевой ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, а также причины и условия, спровоцировавшие автоаварию, отметили в ведомстве.

Ход и результаты проверки, организованной по факту ДТП, находятся на контроле в районной прокуратуре, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Владивосток, Наталья Петрова

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