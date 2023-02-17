В Новой Зеландии девять человек стали жертвами циклона «Габриэль»

Как минимум девять человек погибли в результате тропического циклона «Габриэль» в Новой Зеландии. Более 4,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести, пишет New Zealand Herald.

Шторм ударил по Северному острову 13 февраля. Ливни вызвали наводнения и оползни, которые и стали причиной гибели людей. Премьер-министр Крис Хипкинс подтвердил официальные данные о погибших и допустил, что их число может увеличиться, поскольку судьба 4 549 человек остается неизвестна.

В стране введено чрезвычайное положение. Центры временного размещения переполнены, открыт сбор средств для помощи пострадавшим.

В пострадавших районах до сих пор нет электричества, без света остались порядка 62 тыс. абонентов. Очистные сооружения не работают, надвигается дефицит питьевой воды, власти решают вопрос доставки на остров чистой воды. В то же время, на 70% пострадавших территорий уже восстановили сотовую связь.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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