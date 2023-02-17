На озере под Омском обнаружили мертвыми трех рыбаков

В Омской области обнаружили тела трех мужчин. Предположительно, они отравились угарным газом. Следственный комитет проводит проверку.

Страшную находку сделали рыбаки на озере Салтаим. В палатке, установленной на льду, обнаружили три бездыханных тела жителей рабочего поселка Павлоградка. Для обогрева использовалась газовая горелка.

«По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Омск, Зоя Осколкова

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